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Сегодня, 13:23

Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в приобретении Фернандеса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что уральцы не заинтересованы в приобретении экс-защитника сборной России по футболу бразильца Марио Фернандеса.

«Почему он нам должен быть интересен? Впервые слышу, что мы заинтересованы в Фернандесе. Он отличный футболист, хорошо, что возвращается в Россию, но точно не в «Урал». С Виктором Гончаренко этот вопрос не обсуждали», — приводит слова Иванова Legalbet.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/ivanov-horosho-chto-fernandes-vozvrashaetsya-v-rossiyu/
Марио Фернандес
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