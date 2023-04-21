Иванов заявил, что «Урал» не заинтересован в приобретении Фернандеса

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов заявил, что уральцы не заинтересованы в приобретении экс-защитника сборной России по футболу бразильца Марио Фернандеса.

«Почему он нам должен быть интересен? Впервые слышу, что мы заинтересованы в Фернандесе. Он отличный футболист, хорошо, что возвращается в Россию, но точно не в «Урал». С Виктором Гончаренко этот вопрос не обсуждали», — приводит слова Иванова Legalbet.