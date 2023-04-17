Иванов зявил, что у «Урала» огромнейший кредит доверия к Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о кредите доверия главному тренеру команды из Екатеринбурга Виктору Гончаренко.

«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Гончаренко — наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок... У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024-го.

После 23 туров «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).