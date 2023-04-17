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Сегодня, 14:11

Иванов зявил, что у «Урала» огромнейший кредит доверия к Гончаренко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о кредите доверия главному тренеру команды из Екатеринбурга Виктору Гончаренко.

«У нас нет никакой тревоги. Команда готовится к матчам. Да, проиграли. Так бывает. Это футбол. Никакой паники у нас в клубе нет. Виктор Гончаренко — наш тренер. У нас с ним контракт. И дай бог, чтобы он у нас работал еще долгие-долгие годы. Нас его работа очень устраивает. Никаких нет даже предпосылок... У нас огромнейший кредит доверия Виктору Михайловичу», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024-го.

После 23 туров «Урал» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Зенит» (55 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ivanov-u-nas-ogromnejshij-kredit-doveriya-goncharenko/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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