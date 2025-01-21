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Сегодня, 12:02

Ивелин Попов хочет стать спортивным директором

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что после завершения карьеры попробует себя в роли спортивного директора.

— Какие мысли по поводу завершения игровой карьеры? Чем хотите заниматься после футбола?

— Я записался на тренерские курсы для тех, кто еще играет и достиг каких-то успехов — выступал за сборную, выигрывал какие-то чемпионаты, кубки и так далее. Это упрощенный курс, состоящий из 10 модулей. Я посетил только шесть модулей, остальные не смог, потому что на следующий день у меня были матчи. Я сказал, что клуб — мой приоритет. Думаю, после завершения карьеры сначала буду как-то помогать спортивному директору. И в будущем сам стану спортивным директором, по крайней мере, на сегодня такие планы.

— Если все же начнете тренерскую карьеру, хотели бы поработать в «Спартаке»?

— Все может быть. Но на данный момент я далеко от тренерской профессии. Сделать «Спартак» чемпионом? Один человек этого сделать не может. Это можно сделать с хорошим коллективом — составом и руководителями.

— Планируете работать спортивным директором в Болгарии?

— Всегда где-то надо начинать. У нас в «Ботеве» сейчас спортивный директор Артур Платек, очень серьезная фигура, он работал в «Боруссии» (Дортмунд), в польских командах. Я вижу, что могу многому у него научиться, он мне рассказывает про то, как вести переговоры, про подбор игроков. Постоянно что-то подсказывает. Много раз спрашивал меня, смогу ли пообщаться с тем-то и тем-то, дает советы, которые мне интересны. И я сам по натуре контактный человек, так что вижу себя в таком амплуа, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Ивелин Попов
Футбол
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