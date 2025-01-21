Ивелин Попов рассказал про конфликт с Карпиным

Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов рассказал, почему жестко отреагировал на конфликт с Валерием Карпиным.

— После конфликта с Карпиным вы в соцсетях опубликовали следующее: «Мне дали понять, что капитан это просто слово. «Тебе платят деньги, закрываешь рот и играешь». Жалеете, что написали тот пост и если бы могли вернуться назад, стали бы писать его снова?

— Просто я так тогда почувствовал, сделал, написал. Что сейчас сказать? Что жалею? Или что не жалею? Это произошло. Они продолжили двигаться, я тоже. Это было уже много лет назад, в футболе случаются конфликты, и я не вижу смысла пытаться сейчас кого-то зацепить. Жизнь продолжается, главное, что все живы-здоровы, все продолжают заниматься своим любимым делом — Карпин тренирует команду, я продолжаю играть в футбол.

— Но фраза «Тебе платят деньги, закрываешь рот и играешь» принадлежит Карпину?

— Без разницы, чьи слова. Все уже прошло, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».