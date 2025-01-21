Попов: «Футбол стал слишком коммерческим, туда заливают очень много денег»

Бывший игрок «Спартака» Ивелин Попов заявил, что футбол стал слишком коммерческим.

«Футбол стал слишком коммерческим, в футбол заливают очень много денег. Учитель и доктор — это очень уважаемые профессии, государство должно платить им хорошие деньги, потому что они учат наших детей и заботятся о здоровье всех людей. Но всегда так было и всегда так будет, что платят футболистам. Не каждому суждено стать доктором, как не каждому суждено и быть футболистом. Ты сам выбираешь свой путь. Но нужно помнить и о том давлении, которое игроки испытывают после поражений, неудач. Ревматизм, травмы. Футбольная карьера очень короткая, и, если делаешь все грамотно, выступаешь за хорошие клубы и тебе достойно платят, за десять лет обеспечиваешь себе будущее», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

В России болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».