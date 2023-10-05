Олич: «ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве»

Бывший футболист и главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что армейцы играли в свой лучший футбол, когда команду тренировал Валерий Газзаев.

«ЦСКА показывал свой лучший футбол при Газзаеве. У Валерия Георгиевича были и успех, и результаты. Поэтому тогда он был самым сильным тренером в России.

Для Газзаева было важно, чтобы команда была физически готова на 100 процентов — для этого мы много тренировались. В ЦСКА было много качественных футболистов, мы могли играть все 90 минут на высоком уровне не только в России, но и с командами Лиги чемпионов», — приводит слова Олича Sport24.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 года и с 2004 по 2008. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России, 4 раза Кубок России, 2 раза Суперкубок страны и один раз Суперкубок УЕФА.