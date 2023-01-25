Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:30

Ивич не намерен менять игровую философию «Краснодара»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Владимир Ивич.
Фото ФК «Краснодар»
Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» сообщил, что команда под его руководством продолжит придерживаться клубной игровой философии и будет стараться показывать атакующий футбол.

— Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» — атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль! Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи. Наша цель — побеждать в каждой следующей игре. Но в то же время нужно обращать внимание на мельчайшие детали в наших действиях как с мячом, так и без мяча, — сказал специалист.

«Краснодар» объявил о назначении Ивича на пост главного тренера команды вместо покинувшего эту должность ранее Александра Сторожука 4 января. Ранее 45-летний сербский специалист работал в «Маккаби» из Тель-Авива, английском «Уотфорде» и греческом ПАОКе.

«Краснодар» занимает восьмое место с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

Владимир Ивич. «Переезд в Россию — вызов для меня!» Первое интервью нового тренера «Краснодара»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
«Спартак» подписал защитников, а Дзюба и Глушаков будут в одной команде? Таблица переходов РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Ивич подвел итоги первого сбора
Главный тренер «Краснодара» Ивич назвал вызовом переход на работу в РПЛ
«Переезд в Россию — вызов для меня!» Первое интервью нового тренера «Краснодара»
Ивич прокомментировал победу «Краснодара» в игре с «Бунедкором»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер «Краснодара» Ивич подвел итоги первого сбора