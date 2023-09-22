Ивич: «Никто не может указывать мне, кого выпустить на поле»

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал о своих принципах работы с командой и взаимодействия с руководством клуба. По его словам, никто кроме него не может определять стартовый состав «быков».

— Никто не может указывать мне, какого игрока выпустить на поле, потому что если такое произойдет, меня в «Краснодаре» не будет! В тот же день я скажу: «Пока-пока! Чао!» Это не для меня. Это было моим условием с самого начала работы, ведь я несу ответственность за команду. Да, мы можем обсуждать что-то с руководством, с помощниками, но в конце концов это будет мое решение. Моя цель — выиграть матч наилучшим из способов, — сказал Ивич.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».