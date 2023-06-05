Ивич одобрил трансфер Эктова в «Краснодар»

Трансфер защитника «Оренбурга» Александра Эктова может состояться уже в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич одобрил переход 27-летнего футболиста в свою команду. Однако на данный момент контракт еще не подписан.

В сезоне-2022/2023 Эктов сыграл 31 матч во всех турнирах за «Оренбург», забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с южноуральским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.