Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:18

Ивич: «Не особо поддерживаю представление Черникова и Кривцова в сборной России»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после победы над «Спартаком» (2:0) в 7-м туре РПЛ высказался по поводу вызова игроков краснодарской команды в сборную России.

— Довольны ли вы представительством игроков «Краснодара» в сборной России?

— Конечно, иметь игроков сборной хорошо для любого клуба. Но у Черникова и Кривцова в прошлом были небольшие травмы, поэтому я их не особо использовал в играх на Кубок. Поэтому не особо поддерживаю их представление в сборной. Им бы отдохнуть, они не готовы на сто процентов. Но для каждого клуба важно, что их игроки вызываются в сборную.

Из «Краснодара» на сентябрьский сбор были вызываны Станислав Агкацев, Матвей Сафонов, Сергей Волков, Александр Черников и Никита Кривцов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

Дмитрий Баринов и&nbsp;Валерий Карпин. В сборную России вызвано 49 футболистов! Но Карпин не сошел с ума
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гашек опять раскритиковал россиян: бывший хоккеист недоволен приездом футболистов в Чехию
Отстраненный за букву Z гимнаст Куляк завоевал медаль Кубка России
Менеджер жены Янина поделилась подробностями о звонке мошенников
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватский район кассетными боеприпасами
Адвокаты Коломойского сообщили об отказе олигарха вносить залог
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: планы на осень 2023 года
Литвинов: «Был счастлив, что Карпин вызвал в сборную»
«Монако» отпустит Головина на сентябрьский сбор национальной команды России
В ассоциации футбола Египта назвали матчи со сборной России отличной возможностью проверить свои силы
Сборная России проведет два матча с олимпийской сборной Египта
Сборная Армении вновь увела игрока у России. Севикян отказал Карпину
Севикян отказался от приглашения в сборную России: «Уже принял решение выступать за Армению»
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Ивича не удивил состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами»
Ивич — о победе над «Спартаком»: «Мы показали себя лучше, чем соперник»
На матче ЦСКА — «Зенит» ожидается более 20 тысяч болельщиков
Литвинов назвал ужасным турнирное положение «Спартака»
Булыкин заявил, что во время паузы «Спартаку» есть смысл рассмотреть кандидатуру Черчесова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки в моей команде растут и становятся профессионалами»

Ивича не удивил состав «Спартака» на матч с «Краснодаром»