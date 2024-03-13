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13 марта, 16:51

Ивич после увольнения обратился к болельщикам «Краснодара»

Сергей Разин
корреспондент
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич попрощался с болельщиками команды.

«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

12 марта «быки» уступили «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-ivich-spasibo-bolel-shhikam-krasnodara-za-podderzhku/
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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