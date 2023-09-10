Ивич признан тренером июля-августа в чемпионате России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич признан тренером июля-августа в чемпионате России. 9 из 10 экспертов проголосовали за специалиста «быков».

«Краснодар» после 7 туров РПЛ идет на первом месте турнирной таблице, набрав 17 очков.

46-летний серб возглавил «Краснодар» в январе 2023 года.

За завание стать лучшим в этот период боролись Сергей Семак («Зенит»), Виктор Гончаренко («Урал»), Игорь Осинькин («Крылья Советов») и Марцел Личка («Динамо»).