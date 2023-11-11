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Сегодня, 22:17

Ивич — о лидерстве «Краснодара» после первого круга: «4 месяца назад никто не ожидал этого»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о матче с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ и первом месте команды по итогам первого круга.

— Отталкиваясь от того, как команда сыграла в концовке, не опасаетесь, что такой футбол в таком матче не понравится владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому?

— Вам нужно спросить у него.

— Вы отметили момент, что команда перестала играть. И проблема когда-то уже была решена. Что помешало исправить ситуацию в этом матче, чтобы взбодрить команду?

— Конечно, данную проблему я хочу исправить. Я говорил с ребятами, также нужно не забывать о факте, что такой соперник. Мы на поле не одни, конечно, к игре готовимся. Определена расстановка, план. Но что-то не всегда работает. Мы пытались что-то изменить в плане соперника, но он был более агрессивным, больше давления оказывал.

Повторю, что последними 20 минутами мы неудовлетворены, но в общем, я хочу вспомнить, если бы четыре месяца назад кого-нибудь спросили, будет ли «Краснодар» после 15 туров на первом месте, думаю, никто не ожидал этого. Мы за все это время проиграли одну игру. Не могу сказать, что в той игре мы были хуже соперника, просто бывали моменты, что были шансы и мы много шансов упустили. Мы не удовлетворены последними 20 минутами. Шансов было недостаточно много, но опять же, в плане их всех, всех этих 15 туров, я не могу вспомнить ни разу, чтобы соперник был очевиднее сильнее или лучше нас. Повторю, с первого до 15-го тура мы на первой позиции. Игроки это сделали, все поздравления им. Они сделали так, чтобы мы закончили круг на первой позиции, — сказал Ивич.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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