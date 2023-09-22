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Сегодня, 09:10

Ивич раскрыл, кого считает лучшим вратарем России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» назвал двух вратарей, которых считает лучшими в своем амплуа среди игроков с российским паспортом.

— Я его [Матвея Сафонова] тренер. Конечно, я буду считать его вместе с Агкацевым лучшими вратарями в России. Может, я не слишком объективен, но, мне кажется, это вполне реалистичная точка зрения, — сказал Ивич.

Матвей Сафонов (24 года) и Станислав Агкацев (21 год) являются воспитанниками «Краснодара». Сафонов начал выступать за основной состав в 2017 году и в настоящий момент является капитаном команды. Агкацев дебютировал за основной состав в 2018 году, однако в основном получает практику в «Краснодаре-2».

Владимир Ивич. «Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для «Ман Сити». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

Матвей Сафонов
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Станислав Агкацев
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