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Сегодня, 08:25

Ивич о беседах с Галицким: «Он в любой момент может высказать мнение об игре. Он создал клуб, он за все платит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сербский главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал о своем общении с владельцем и президентом клуба Сергеем Галицким.

Ранее Галицкий неоднократно говорил, что хочет видеть от своей команды яркий атакущий футбол. В нынешнем сезоне «Краснодар», по мнению многих специалистов, играет куда более прагматично, чем в предыдущие сезона. При этом команда идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ после восьми сыгранных туров.

— Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой. Если он сам об этом скажет, то нет проблем... Галицкий в любой момент может высказывать мнение по поводу игры «Краснодара», которым он владеет. Он создал этот клуб, он его развивает, он за все платит. И я уважаю то, как он видит футбол, и чего он хочет, — сказал Ивич.

По мнению специалиста, владелец клуба может быть удовлетворен ростом цены на игроков команды, что говорит об их прогрессе.

— Нравится ли ему то, как мы играем? Думаю, когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен. У нас есть игрок, который три месяца назад стоил три миллиона евро, а сейчас он стоит пять-шесть, — добавил тренер.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».

Владимир Ивич. «Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для «Ман Сити». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

ФК Краснодар
Владимир Ивич
Сергей Галицкий
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