Ивич рассказал о предложениях по игрокам «Краснодара» от зарубежных клубов

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в интервью «СЭ» рассказал о предложениях из-за рубежа по футболистам своей команды, которые клуб получал в летнее трансфеное окно. В итоге «быки» сохранили состав, не продав никого из лидеров команды.

— Я слышал, что они [предложения по игрокам] приходили. Но в «Краснодаре» подобные решения принимает руководство. У нас качественные футболисты, которые могут играть за границей, и по ним поступают предложения. Не знаю, что произойдет в январе, но до конца года мы сохранили всех ребят, — сказал Ивич.

Сербский специалист отметил важность появления интереса к игрокам его команды со стороны клубов из Европы, поскольку это означает, что тренерский штаб работает в верном направлении, развивая футболистов.

— Для меня как для тренера очень приятно слышать, что, к примеру, у «Аякса» есть интерес к Сперцяну, или что многие клубы проявляли интерес к Кордобе, а Черникова хотят сильные клубы Италии... А еще Кривцов, Волков, Сафонов... — добавил специалист.

Ивич возглавил «Краснодар» 4 января 2023 года во время зимней паузы в РПЛ. Под руководством 46-летнего специалиста команда финишировала на шестом месте в РПЛ-2022/23, а также дошла до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла ЦСКА. После восьми туров РПЛ-2023/24 «быки» идут первыми, на одно очко опережая действующего чемпиона «Зенит».