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Сегодня, 21:24

Ивич — о поражении от «Спартака»: «Все всё видели. Нет слов по игре»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о состоянии здоровья хавбека «быков» Кади Боржеса после столкновения с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

— Все всё видели. Нет слов по игре.

— Футбол футболом, но здоровье важнее. Как себя чувствует Кади?

— У меня пока нет информации по нему. Он сейчас в больнице, мы ждем новостей от наших врачей. Пока только сказали, что у него перелом лицевой кости.

Во время игрового столкновения бразилец ударился виском об защитника красно-белых, после чего упал на газон. Полузащитник «Краснодара» упал на поле и лежал без движения. Капитан «Спартака» Георгий Джикия первый пришел на помощь Боржесу и вытащил язык хавбеку, который мог потерять сознание. После эпизода бразилец пришел в себя и его увезли с поля на электрокаре.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Кади Боржес
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