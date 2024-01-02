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Сегодня, 13:41

Ивич считает, что «Краснодар» заслуживает возглавлять турнирную таблицу РПЛ

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился мнением о лидерстве команды в РПЛ. Он заявил, что клуб заслуживает этого.

«Мы первые после 18 туров, так как просто заслуживаем этого. Я всегда говорю, что причина в моих футболистах. Игроки всегда стараются и заслуживают этого первого места. Но не стоит прохлаждаться, так как до конца сезона еще много матчей. Никто не знает, как будет развиваться чемпионат России. Наша команда ни разу не выигрывала чемпионат России», — цитирует Ивича Ertsports.gr.

Ранее «быки» не выигрывали золотые медали чемпионата страны. «Краснодар» после 18 туров РПЛ заработал 38 очков.

Ивич возглавляет клуб с января 2023 года. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Владимир Ивич. «Ливерпуль» меняет Салаха на Мбаппе, «Краснодар» дает контракт Ивичу, «Атлетико» перехватил Гринвуда у «Барсы»

ФК Краснодар
Владимир Ивич
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