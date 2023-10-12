Ивич, Юран и Деограсия вошли в число претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре

Стали известны кандидаты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ в сентябре.

В число претендентов вошли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич (10 очков за 4 матча), «Крыльев Советов» Игорь Осинькин (10 очков за 4 матча), «Локомотива» Михаил Галактионов (9 очков за 4 матча), «Пари НН» Сергей Юран (7 очков за 4 матча) и «Оренбурга» Давид Деограсия (9 очков за 4 матча).

В голосовании за лучшего тренера месяца будут участвовать эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики.

По итогам 11 туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 27 очками. «Крылья Советов» расположились на 2-й строчке (21 очко). «Локомотив» занимает 4-ю позицию (19). У «Пари НН» 5-я строчка (17), у «Оренбурга» — 12-я (11).