Иву рассказал об игре под руководством Григоряна

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву рассказал о работе под руководством российского тренера Александра Григоряна.

«С «Лори» мы сразу же поднялись в премьер-лигу. Я перебрался сначала в «Пюник», потом в «Урарту», где попал к Александру Григоряну. Безумный тренер, но мне нравился! Шуток Григорян не терпит. Предпочитает, чтобы команда дралась, билась, а не веселилась. Иногда буквально. На одной из двусторонок Григорян попросил футболиста смелее и жестче играть против одноклубника. Удивительно!

Еще Григорян останавливал тренировки и отправлял нас нарезать круги. А пару раз вечером я открывал командный чат, а там Григорян пишет мне и еще паре ребят: «Жду вас троих утром на базе». Только после утренней тренировки Григорян допускал нас к работе с остальными. За что так с нами, вообще непонятно!» — цитирует Иву Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Угочукву Иву провел за «Рубин» 27 матчей и забил 1 гол.