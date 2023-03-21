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Сегодня, 13:57

Гбане: «Мне нравится в России. В будущем, может, получу паспорт»

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Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане заявил, что в будущем может получить российский паспорт.

«Хотел бы я получить российский паспорт? Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт», — приводит слова Гбане «РБ Спорт».

22-летний Гбане является уроженцем Кот-д'Ивуара. Портал Trasfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тыс. евро.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 13 очков. В прошедшем матче подмосковный клуб уступил «Ростову» (1:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-gbane-v-budushhem-mozhet-poluchu-rossijskij-pasport-mne-nravitsya-rossiya/
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