Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой

Сегодня, 21:55
К матчу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) армейцы подошли с серией из трех неудач в чемпионате подряд.
Всего дважды в подобной ситуации красно-синие терпели еще одно поражение. В 2000 году было проиграно пять туров подряд, в 2001-м — четыре. При этом пять из девяти серий прерывались крупной победой, еще четыре — ничьими.
Все случаи, когда ЦСКА проиграл больше двух матчей подряд в чемпионате
|
Сезон
|
Тренер
|
Матчи
|
Поражения
|
С кем прервали
|
2000
|
Олег Долматов
|
Кр.Советов (г) — 0:2, Черноморец (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:2, Факел (г) — 1:2
|
5
|
Зенит (д) — 4:1
|
2001
|
Павел Садырин
|
Черноморец (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:1
|
4
|
Ротор (г) — 1:1
|
1997
|
Павел Садырин
|
Тюмень (г) — 0:3, Зенит (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 1:2
|
3
|
Балтика (г) — 1:1
|
1998
|
Павел Садырин
|
Спартак (г) — 1:2, Ростсельмаш (г) — 0:1, Торпедо (д) — 1:3
|
3
|
Ротор (г) — 0:0
|
2013/14
|
Леонид Слуцкий
|
Терек (г) — 0:2, Динамо (д) — 0:2, Зенит (г) — 0:2
|
3
|
Краснодар (д) — 5:1
|
2014/15
|
Леонид Слуцкий
|
Зенит (д) — 0:1, Динамо (г) — 0:1, Краснодар (г) -1:2
|
3
|
Уфа (д) — 5:0
|
2014/15
|
Леонид Слуцкий
|
Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 1:2, Амкар (г) — 0:1
|
3
|
Краснодар (д) — 1:1
|
2021/22
|
Алексей Березуцкий
|
Ахмат (г) — 0:2, Сочи (д) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1
|
3
|
Ростов (д) — 4:0
|
2022/23
|
Владимир Федотов
|
Пари НН (д) — 0:1, Динамо (г) — 1:2, Сочи (г) — 0:2
|
3
|
Крылья Советов (д) — 4:0