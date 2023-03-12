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Сегодня, 21:55

Из неудачных серий ЦСКА предпочитает выходить крупной победой

Кирилл Бурдаков
Статистик
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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К матчу 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0) армейцы подошли с серией из трех неудач в чемпионате подряд.

Всего дважды в подобной ситуации красно-синие терпели еще одно поражение. В 2000 году было проиграно пять туров подряд, в 2001-м — четыре. При этом пять из девяти серий прерывались крупной победой, еще четыре — ничьими.

Все случаи, когда ЦСКА проиграл больше двух матчей подряд в чемпионате

Сезон

Тренер

Матчи

Поражения

С кем прервали

2000

Олег Долматов

Кр.Советов (г) — 0:2, Черноморец (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:2, Факел (г) — 1:2

5

Зенит (д) — 4:1

2001

Павел Садырин

Черноморец (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 0:3, Спартак (г) — 0:1, Торпедо (д) — 0:1

4

Ротор (г) — 1:1

1997

Павел Садырин

Тюмень (г) — 0:3, Зенит (г) — 0:2, Кр.Советов (д) — 1:2

3

Балтика (г) — 1:1

1998

Павел Садырин

Спартак (г) — 1:2, Ростсельмаш (г) — 0:1, Торпедо (д) — 1:3

3

Ротор (г) — 0:0

2013/14

Леонид Слуцкий

Терек (г) — 0:2, Динамо (д) — 0:2, Зенит (г) — 0:2

3

Краснодар (д) — 5:1

2014/15

Леонид Слуцкий

Зенит (д) — 0:1, Динамо (г) — 0:1, Краснодар (г) -1:2

3

Уфа (д) — 5:0

2014/15

Леонид Слуцкий

Зенит (г) — 1:2, Динамо (д) — 1:2, Амкар (г) — 0:1

3

Краснодар (д) — 1:1

2021/22

Алексей Березуцкий

Ахмат (г) — 0:2, Сочи (д) — 0:1, Краснодар (г) — 0:1

3

Ростов (д) — 4:0

2022/23

Владимир Федотов

Пари НН (д) — 0:1, Динамо (г) — 1:2, Сочи (г) — 0:2

3

Крылья Советов (д) — 4:0
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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