КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 23:27

РФС завершил регистрацию кандидатов в исполком

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский футбольный союз (РФС) объявил о завершении регистрации кандидатов для довыборов в состав исполкома организации.

В число кандидатов вошли: президент РПЛ Александр Алаев, глава ФНЛ Наиль Измайлов, президент «Сочи» Борис Ротенберг, вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров, Представитель от общественнои? организации «Региональная спортивная федерация футбола Санкт-Петербурга» Николаи? Голубев, президент «Московской федерации футбола» Александр Старцев и президент «Союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый.

Конференция РФС назначена на 22 июня 2023 года.

Источник: https://rfs.ru/news/218123
Футбол
РФС
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роденков рассказал, почему не сумел проявить себя при Адвокате

Гладилин заявил, что у «Спартака» будут проблемы без Джикии в матче с ЦСКА