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Сегодня, 07:53

Изидор хочет покинуть «Локомотив»

Виктория Кравченко
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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор летом намерен уехать в европейский чемпионат этим летом, сообщает «Чемпионат».

«Изидор рассчитывал на приостановку контракта по правилу ФИФА, но в связи с новыми поправками, которые ФИФА приняла в понедельник, 22 мая, он не сможет этого сделать. Теперь его уход из клуба возможен только за деньги», — добавил источник «Чемпионата».

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил шесть голов и отдал один результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5112023-vilson-izidor-planiroval-priostanovit-kontrakt-s-lokomotivom.html
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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