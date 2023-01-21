Изидор может перейти в «Лорьян»

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Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции, сообщает Footmercato.
По сведениям источника, на 22-летнего француза претендует «Лорьян», который ищет замену перешедшему в «Борнмут» Данго Абубакару Уаттара.
В текущем сезоне Изидор провел 17 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования