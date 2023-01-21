Изидор может перейти в «Лорьян»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру во Франции, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендует «Лорьян», который ищет замену перешедшему в «Борнмут» Данго Абубакару Уаттара.

В текущем сезоне Изидор провел 17 матчей за «Локомотив», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.