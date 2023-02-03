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Сегодня, 15:08

Изидор может пропустить до двух месяцев из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может пропустить до двух месяцев из-за подозрения на надрыв боковой связки колена, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, перед поездкой во Францию для проходения медосмотра в «Лионе» футболист чувствовал себя хорошо. Но в Лионе у него вскрылись проблемы с коленом. Отмечается, что в клубе пока не прокомментировали эту информацию и ждут возвращение игрока в Москву 6 февраля.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Изидора в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://t.me/karpinside/27337
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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