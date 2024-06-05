Изидор не считает прошедший сезон лучшим за карьеру в России

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о прошедшем сезоне РПЛ.

«Мы очень счастливы победе в Кубке России. Лучший ли это для меня сезон в России? Да, это прекрасно выиграть три титула, но если брать персонально, то это не лучший мой сезон, я уверен. Но я счастлив. Буду ли я в «Зените» в следующем сезоне? Посмотрим, я подписал новый контракт», — приводит ТАСС слова Изидора.

В минувшем сезоне 23-летний французский нападающий провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя голами. Футболист выступает в России с 2022 года. Раньше он играл за «Локомотив».

В сезоне-2023/24 «Зенит» сделал требл — команда стала победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка России.