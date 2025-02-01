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Сегодня, 17:26

Изидор обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Сандерленд»

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Нападающий Вильсон Изидор обратился к болельщикам «Зенита» после объявления о своем полноценном трансфере в «Сандерленд».

С августа 2024 года форвард выступал за английскую команду на правах аренды. 1 февраля «Зенит» объявил о том, что «Сандерленд» выкупил футболиста.

«Дорогие российские друзья, спасибо вам за все, чему вы меня научили, спасибо за людей, которых я встретил на своем пути, и спасибо за то, что помогли мне стать лучше! Я никогда вас не забуду!» — приводит Telegram-канал «Зенита» слова Изидора.

Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре 2023 года. 24-летний француз провел 26 матчей за сине-бело-голубых и забил 4 гола.

Нападающий подписал контракт с «Сандерлендом» до конца июня 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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