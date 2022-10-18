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Сегодня, 21:24

Изидор: «Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов»

Антон Иванов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Кубка России против «Химок».

— Это был трудный матч. Но мы его выиграли. Двигаемся к следующей игре.

Также он поделился мнением о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московского клуба.

— Лоськов и Пашинин вернулись, что команда думает об этом возвращении?
— Мы рады, что они пришли. Они хорошие специалисты, которые знают «Локомотив» и работали в клубе. Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов.
— Немецкие тренеры ушли, тяжело ли тебе в психологическом плане?
— Они ушли, но я продолжу играть, как я играю, и буду стараться играть на максимум в каждой игре. Что они мне дали? Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы.
— Как-то попрощались?
— Никак не попрощались.

Московский клуб, набрав 8 очков, возглавил свою группу (А). Красно-черные занимают последнее место (1 очко).

ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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