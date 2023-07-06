Форвард «Локомотива» Изидор: «Нравится, когда меня называют Изигол»

Сегодня, 19:53
Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о ходе предсезонной подготовки и рассказал, какое прозвище ему нравится больше всего.
— Было видео, где вы под дождем лежите на газоне после тренировки. Тренировки сейчас в «Локомотиве» настолько тяжелые?
— Мы очень много работаем.
— Вы много выучили русских слов за межсезонье?
— Не так много.
— Вы научили Тикнизяна французскому, как обещали?
— Нет.
— Было видео от клуба, где Марадишвили и Тикнизян обменивались французскими словами.
— Возможно, я не видел.
— Как провели отпуск?
— Со своей девушкой в Греции.
— А как себя сейчас чувствуете?
— Хорошо. Я готов. У меня была травма, но сейчас все нормально.
— Как вам сегодняшняя игра?
— Нормально.
— Какое прозвище вам больше всего нравится?
— Мне нравится, когда меня называют Изигол (easy goal с англ. «легкий гол» — прим. «СЭ»).
Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 24 играх за железнодорожников во всех турнирах.