Форвард «Локомотива» Изидор: «Нравится, когда меня называют Изигол»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о ходе предсезонной подготовки и рассказал, какое прозвище ему нравится больше всего.

— Было видео, где вы под дождем лежите на газоне после тренировки. Тренировки сейчас в «Локомотиве» настолько тяжелые?

— Мы очень много работаем.

— Вы много выучили русских слов за межсезонье?

— Не так много.

— Вы научили Тикнизяна французскому, как обещали?

— Нет.

— Было видео от клуба, где Марадишвили и Тикнизян обменивались французскими словами.

— Возможно, я не видел.

— Как провели отпуск?

— Со своей девушкой в Греции.

— А как себя сейчас чувствуете?

— Хорошо. Я готов. У меня была травма, но сейчас все нормально.

— Как вам сегодняшняя игра?

— Нормально.

— Какое прозвище вам больше всего нравится?

— Мне нравится, когда меня называют Изигол (easy goal с англ. «легкий гол» — прим. «СЭ»).

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 24 играх за железнодорожников во всех турнирах.