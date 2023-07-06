Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Форвард «Локомотива» Изидор: «Нравится, когда меня называют Изигол»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о ходе предсезонной подготовки и рассказал, какое прозвище ему нравится больше всего.

— Было видео, где вы под дождем лежите на газоне после тренировки. Тренировки сейчас в «Локомотиве» настолько тяжелые?

— Мы очень много работаем.

— Вы много выучили русских слов за межсезонье?

— Не так много.

— Вы научили Тикнизяна французскому, как обещали?

— Нет.

— Было видео от клуба, где Марадишвили и Тикнизян обменивались французскими словами.

— Возможно, я не видел.

— Как провели отпуск?

— Со своей девушкой в Греции.

— А как себя сейчас чувствуете?

— Хорошо. Я готов. У меня была травма, но сейчас все нормально.

— Как вам сегодняшняя игра?

— Нормально.

— Какое прозвище вам больше всего нравится?

— Мне нравится, когда меня называют Изигол (easy goal с англ. «легкий гол» — прим. «СЭ»).

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний француз забил 10 голов и сделал 5 результативных передач в 24 играх за железнодорожников во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийская чемпионка Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов рассказал о задачах «Локомотива» на сезон

Семин: «На Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы»