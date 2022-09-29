Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 11:31

Изидор: «Циннбауэр и Давидс очень строгие, но нам это нравится»

Микеле Антонов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» оценил работу с новым ассистентом Йозефа Циннбауэра Фадлу Давидсом.

— Вы разгромили «Химки» со счетом 5:0, как команда себя чувствует?

— Мы очень довольны. Хорошо, что одержали такую крупную победу. Команда здорово играла. Мы почувствовали уверенность. Это хорошо для нас.

— Теперь у Циннбауэра новый ассистент, как вы оцените работу с ними?

— Они очень строгие, но нам это нравится. Нам это нужно, чтобы расти как футболистам и как людям. Мы очень хорошо работаем. Мы довольны.

Фадлу Давидс вошел в тренерский штаб «Локомотива» во вторник, 27 сентября. До этого он уже работал с нынешним главным тренером железнодорожников Йозефом Циннбауэром — в южноафриканском «Орландо Пайрэтс».

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Фадлу Давидс
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Идову может получить повестку: «У меня двойное гражданство. Все может быть»

Ротенберг: «Многие в УЕФА готовы к диалогу. Нужно договариваться, спорт объединяет народы»