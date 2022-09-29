Изидор: «Циннбауэр и Давидс очень строгие, но нам это нравится»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» оценил работу с новым ассистентом Йозефа Циннбауэра Фадлу Давидсом.

— Вы разгромили «Химки» со счетом 5:0, как команда себя чувствует?

— Мы очень довольны. Хорошо, что одержали такую крупную победу. Команда здорово играла. Мы почувствовали уверенность. Это хорошо для нас.

— Теперь у Циннбауэра новый ассистент, как вы оцените работу с ними?

— Они очень строгие, но нам это нравится. Нам это нужно, чтобы расти как футболистам и как людям. Мы очень хорошо работаем. Мы довольны.

Фадлу Давидс вошел в тренерский штаб «Локомотива» во вторник, 27 сентября. До этого он уже работал с нынешним главным тренером железнодорожников Йозефом Циннбауэром — в южноафриканском «Орландо Пайрэтс».