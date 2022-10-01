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Сегодня, 12:19

Изидор — о ситуации с фамилией Педриньо: «Я не могу об этом думать»

Микеле Антонов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о бразильском новичке клуба Педриньо.

— Вы поняли, что за игрок Педриньо?

— Он забил четыре красивых гола. Нужно ценить его вклад в нашу игру. Я создавал пространство для него. Очень рад, что он воспользовался этими моментами. Я здесь для того, чтобы мы продолжали играть в том же духе и создавать голевые моменты.

— Как вы поняли ситуацию с фамилией Педро Габриэла?

— Я не могу об этом думать.

Педриньо перешел в «Локомотив» из «РБ Брагантино» в начале сентября этого года. 22-летний бразилец сделал покер 28 сентября в матче Кубка России с «Химками» (5:0), также на его счету 1 результативная передача в игре Кубка с «Краснодаром» (2:2, 3:1 — по пенальти).

Игрок выступает за «Локомотив» в футболке с именем «Педро Габриэл».

Педриньо. Бразильский новичок «Локомотива» объяснил, почему на его майке не написано Педриньо

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Педриньо
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