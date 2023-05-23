Изидор: «Русский язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о процессе изучения русского языка.

«Я учу русский язык ежедневно с переводчиком в команде, он мне как друг. Согласен, что ваш язык очень богат и красив, но иногда у меня проскакивает мат, ха-ха. Я решил заняться этим вопросом, чтобы мне было легче жить в России», — приводит «РБ Спорт» слова Изидора.

Французский футболист выступает за «Локомотив» с 2022 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 18 матчей в составе железнодорожников в РПЛ, забил 6 голов и отметился 3 результативными передачами.