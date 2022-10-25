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Сегодня, 11:22

Изидор считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Микеле Антонов
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) высказался о получении французом Каримом Бензема «Золотого мяча».

— Вы играли с Мбаппе. Можно ли сравнить кого-то из «Локомотива», может, иностранцев с Килианом?

— Мбаппе — особенный игрок. Его нельзя ни с кем сравнивать. Просто невозможно. У него нет ничего общего с другими.

— Бензема выиграл «Золотой мяч», как оцените это достижение?

— Он очень много работал. Это уже не первый год, когда Карим так трудится. Он это заслужил.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Карим Бензема
ФК Локомотив (Москва)
ФК Реал
Вильсон Изидор
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