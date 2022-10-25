Изидор считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» после матча 14-го тура чемпионата России против «Динамо» (1:3) высказался о получении французом Каримом Бензема «Золотого мяча».

— Вы играли с Мбаппе. Можно ли сравнить кого-то из «Локомотива», может, иностранцев с Килианом?

— Мбаппе — особенный игрок. Его нельзя ни с кем сравнивать. Просто невозможно. У него нет ничего общего с другими.

— Бензема выиграл «Золотой мяч», как оцените это достижение?

— Он очень много работал. Это уже не первый год, когда Карим так трудится. Он это заслужил.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.