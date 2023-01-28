Изидор в воскресенье заключит контракт с «Лионом»

Сегодня, 20:07
Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор завтра, 29 января, подпишет контракт с «Лионом». Футболист перейдет во французский клуб на правах аренды с опцией выкупа.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что игрок переходит в «Лион» на правах аренды за 750 тысяч евро с обязательным правом выкупа за 5 миллионов.
22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Он был приобретен у «Монако» за 3 миллиона евро.
В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования