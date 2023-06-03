Изидор заявил, что не хочет уходить из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что он не хочет уходить из клуба.

«Я люблю «Локомотив», люблю наших болельщиков. У меня нет желания уходить, я счастлив здесь. Но летом мне исполнится 23 года, не могу не думать о следующем этапе в карьере, нужен рост. Будем разговорить с руководством клуба о моем будущем — в какой роли они видят меня в следующем сезоне. Мне хочется получать больше игрового времени», — сказал Изидор.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.