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РПЛ

Сегодня, 21:14

Изидор заявил, что не хочет уходить из «Локомотива»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что он не хочет уходить из клуба.

«Я люблю «Локомотив», люблю наших болельщиков. У меня нет желания уходить, я счастлив здесь. Но летом мне исполнится 23 года, не могу не думать о следующем этапе в карьере, нужен рост. Будем разговорить с руководством клуба о моем будущем — в какой роли они видят меня в следующем сезоне. Мне хочется получать больше игрового времени», — сказал Изидор.

22-летний француз в текущем сезоне РПЛ провел 20 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативный пас. В составе «Локомотива» он играет с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано на 4,5 года.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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