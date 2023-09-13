Изидор: «Если бы не возникло предложение «Зенита», остался бы в «Локомотиве»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор рассказал, при каких обстоятельствах он мог бы остаться в «Локомотиве».

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 23-летнего француза у железнодорожников.

— Если бы не «Зенит», вы бы остались в «Локомотиве», ведь окно в Европе закрыто? Или у вас были другие варианты?

— Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» — мой контракт действует еще несколько лет.

Изидор выступал за «Локомотив» с января 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.