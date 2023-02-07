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Сегодня, 12:18

Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками

Артем Бухаев
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», медицинский штаб «Локомотива» проводит консультации с немецкими докторами по поводу возможной операции для нападающего Вильсона Изидора.

По данным источника, знакомого с ситуацией, французский форвард может пропустить более двух месяцев из-за проблем со связками. В ближайшее время консилиум врачей должен установить необходимость оперативного вмешательства.

Изидор выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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