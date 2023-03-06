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Сегодня, 16:56

Изидору пока не потребуется операция, форвард восстановится к концу сезона РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающему «Локомотива» Вильсону Изидору на данный момент не понадобится операция.

Скорее всего, футболист успеет восстановиться к концу сезона-2022/23.

Ранее «СЭ» сообщал, что Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками.

В зимнее трансферное окно 22-летний француз мог перейти в «Лион», но клуб отказался от сделки из-за травмы игрока. Форвард получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

В нынешнем сезоне Изидор забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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