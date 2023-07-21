Измайлов покинул пост гендиректора «Пари НН»

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов покинул свой пост, сообщил губернатор Нижегородской области Никитин.

«Равиль Измайлов покидает «Пари НН». На посту генерального директора он проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников. Уникальный кейс для нашего футбола — привлечение крупного титульного партнера, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона», — написал Никитин в Telegram-канале.

Измайлов занимал должность генерального директора клуба с 2021 года. Ранее специалист работал директором академии «Спартака».