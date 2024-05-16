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Сегодня, 15:43

Измайлов рассказал, что хотел пригласить Венгера на место Карреры в «Спартак»

Алина Савинова
Арсен Венгер.
Фото Reuters
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что во время работы в «Спартаке» рассматривал кандидатуру Арсена Венгера на должность нового тренера для красно-белых после ухода из клуба итальянца Массимо Карреры.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году, а в клубе он работал с 2016 года. Под его руководством московская команда выиграла последнее чемпионство в своей истории.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой он трижды выигрывал чемпионат Англии, семь раз становился обладателем Кубка Англии и столько же — обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5552920-nail-izmajlov-zayavil-chto-rassmatrival-v-trenery-spartaka-arsena-vengera.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Арсен Венгер
Наиль Измайлов
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