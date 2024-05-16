Измайлов рассказал, что хотел пригласить Венгера на место Карреры в «Спартак»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что во время работы в «Спартаке» рассматривал кандидатуру Арсена Венгера на должность нового тренера для красно-белых после ухода из клуба итальянца Массимо Карреры.

«Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер», — цитирует Измайлова «Чемпионат».

Каррера покинул «Спартак» в 2018 году, а в клубе он работал с 2016 года. Под его руководством московская команда выиграла последнее чемпионство в своей истории.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Вместе с лондонской командой он трижды выигрывал чемпионат Англии, семь раз становился обладателем Кубка Англии и столько же — обладателем Суперкубка страны.