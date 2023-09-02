Изображение Фернандеса убрали со стадиона ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Портрет с изображением защитника «Зенита» Марио Фернандеса убрали со стены в подтрибунном помещении стадиона «ВЭБ Арена» перед матчем 7-го тура между ЦСКА и сине-бело-голубыми, сообщает корреспондент «СЭ».

Вместо бразильского защитника на стену стадиона было нанесено изображение экс-полузащитника ЦСКА Даниэла Карвальо, который выступал за армейцев с 2004 по 2010 год. При этом, на фасаде арены изображение Марио пока осталось.

Фернандес, который провел 10 сезонов в ЦСКА, присоединился к «Зениту» летом 2023 года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел за 6 матчей.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.