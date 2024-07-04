Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:40

Израильский экс-игрок ЦСКА Натхо назвал главное изменение в Москве

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как для него поменялась Москва.

«Намного меньше пробок! В мои времена на дорогах было больше машин. Сейчас ситуация изменилась в хорошую сторону. Но пока я провел два дня здесь, мы были в отеле и тренировались. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет возможность погулять по городу. Схожу к своему дому, где жил раньше, буду ностальгировать!» — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.

Бибрас Натхо
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
МОК опроверг слухи об отмене Олимпиады-2024 в Париже
Пульс Роналду упал до минимума в момент исполнения второго пенальти со Словенией
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Назван огромный бюджет на трансферы «Спартака», покупка игрока сборной Турции срывается, уходит еще один любимый футболист Абаскаля
Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Хитрый прием: зачем вузы набирают «мертвые души»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

В «Оренбурге» сообщили о договоренности по переходу Лукаса Веры в «Химки»

Гол Писарского принес «Крыльям» ничью в матче с «Рубином»