Израильский экс-игрок ЦСКА Натхо назвал главное изменение в Москве

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, как для него поменялась Москва.

«Намного меньше пробок! В мои времена на дорогах было больше машин. Сейчас ситуация изменилась в хорошую сторону. Но пока я провел два дня здесь, мы были в отеле и тренировались. Надеюсь, в ближайшие дни у меня будет возможность погулять по городу. Схожу к своему дому, где жил раньше, буду ностальгировать!» — сказал Натхо «СЭ».

Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА с 2010 по 2018 год. 36-летний израильтянин вместе с московским клубом стал чемпионом России, а с казанцами — обладателем Кубка страны.