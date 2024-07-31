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Израильский полузащитник Глейзер: «Нравится играть в «Пари НН» и жить в Нижнем Новгороде. Здесь прекрасные люди»

Полузащитник Глейзер рассказал, что ему нравится играть за «Пари НН»
Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от жизни в России.

«Мне нравится играть в «Пари НН» и жить в Нижнем Новгороде. Здесь прекрасные люди, которые очень хорошо и по-доброму относятся ко мне. У команды замечательная поддержка со стороны болельщиков, они всегда подбадривают нас. Также мне нравится сам город, он очень красивый», — сказал Глейзер «СЭ».

27-летний Глейзер перешел в «Пари НН» из греческого клуба «ОФИ Крит» летом 2024 года. В сезоне РПЛ-2024/25 футболист провел 1 матч, не отличившись результативными действиями.

«Пари НН» после двух туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.

РПЛ
ФК Нижний Новгород
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