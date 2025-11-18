Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»

Сегодня, 10:15
Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил клубу назначить Франка Артигу на пост главного тренера бело-голубых.
— Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера. В прошлый раз было совсем неплохо. Последний матч в Краснодаре мы, как обычно, проиграли, но это этого были достаточно достойные матчи. В воскресенье довольно неуступчивые «Динамо» Махачкала, далее Кубок с «Зенитом» и «Спартак». В том году Ролан Александрович настроил коллектив, мы выиграли у красно-белых.
Слышал об Игнашевиче. О нем говорят хорошие вещи. Правда, он все-таки довел «Балтику» до финала. У меня есть один кандидат, который мне очень нравится, хотел бы предложить руководству посмотреть на него. Он тренировал «Химки» в прошлом году. Он провел 10 лет в «Барселоне» и 10 раз выигрывал с разными юношескими командами титул. Потом были какие-то зигзаги, но он знает нашу страну. И надо сказать, что Личка консультировался с ним в тот сезон, когда мы должны были стать чемпионами. Посмотрите, что он делает в этом году и что делал в «Барселоне». Сойти с ума. Сейчас он тренирует в Анголе, не проиграли ни одного матча. Кстати, Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Я бы его, конечно, рекомендовал, — сказал Добровинский «СЭ».
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.
По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.
Топотун
Евреи рулят в моське !
18.11.2025
Millwall82
мошенников уже печатают, дальше будут мелстрои и барановские?) У этого типа больше связей с криминалом, чем у японской якудзы.
18.11.2025
курганец
Одна девочка = одно вью.
18.11.2025
Belousov
Ну пусть и назначит Артигу в Динамо Хайфа, в чем проблема-то?
18.11.2025
александр н мах
добровинский уже и по футболу авторитет? чувак разносторонний...
18.11.2025
Ни кто кроме нас
А уборщица с базы в Новогорске предложила Гвардиолу и еще бог знает кого… СЭ, с ума сошли что ли…
18.11.2025
ОstWa11
Известный адвокат и болельщик - заодно посоветуйте руковдство поменять, ведь они не разбираются в футболе, другое дело "Известный адвокат и болельщик" :rofl:
18.11.2025
Фотограф Михаил Белоусов 89242361732
18.11.2025
Porco Rosso
Не будет Валеры в "Спартаке".
18.11.2025
Porco Rosso
Кто у этого проходимца ещё мнение спрашивает?
18.11.2025
alexb2025personal
А примут ли болельщики Динамо весьма среднего тренера, который тренировал два фарма Спартака?
18.11.2025
shpasic
кто платит, того и публикуют
18.11.2025
Valery Petrukhin
У нас уже адвокаты спортивными директорами стали подрабатывать. Видать ефремовских денег не хватает.
18.11.2025
За спорт!
А может меня, я имею ввиду себя?
18.11.2025
пущай лучше своими адвокатскими делами занимается... советчик блин нашелся...
18.11.2025
Vitamin007
Этот прощелыга куда лезет!
18.11.2025
СЕРХИО76
Ну да Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Прямо уровень "Динамо"!
18.11.2025
Pol Pol
И кто туда тока не лезет ... и адвокаты и ... прокуроры. Весь свинарник тама .... в рассейском футболе ! И каждая свиня, хотит своего жёлудя урвать !
18.11.2025
RSMsouth
Давайте честно : Валера уже в Спартаке , поэтому и гробил армейцев в Сборной .
18.11.2025
Иван
да легко. собери команду и назначь его туда
18.11.2025
h r
18.11.2025
genosin
Только безумец будет брать интервью у этого персонажа! Лучше бы не про Динамо спрашивал, а почем девочки с ним на трибуне.
18.11.2025
Nik
а может тебя?
18.11.2025
Kimi_
Надо спросить у жены Юрана, кого она бы хотела видеть тренером Динамо.
18.11.2025
sb1006
А почему только мнение адвоката опубликовано ? Микеле Антонов, у "Динамо" тысячи болельщиков. Это ж клондайк материала к публикации! Безбедная старость обеспечена.
18.11.2025
Gordon
А кого бы Алёна Апина порекомендовала? :)))
18.11.2025