Сегодня, 10:15

Добровинский предложил «Динамо» назначить Артигу: «Личка консультировался с ним»

Микеле Антонов
Корреспондент
Адвокат Александр Добровинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» предложил клубу назначить Франка Артигу на пост главного тренера бело-голубых.

— Ролан Гусев будет исполняющим обязанности главного тренера. В прошлый раз было совсем неплохо. Последний матч в Краснодаре мы, как обычно, проиграли, но это этого были достаточно достойные матчи. В воскресенье довольно неуступчивые «Динамо» Махачкала, далее Кубок с «Зенитом» и «Спартак». В том году Ролан Александрович настроил коллектив, мы выиграли у красно-белых.

Слышал об Игнашевиче. О нем говорят хорошие вещи. Правда, он все-таки довел «Балтику» до финала. У меня есть один кандидат, который мне очень нравится, хотел бы предложить руководству посмотреть на него. Он тренировал «Химки» в прошлом году. Он провел 10 лет в «Барселоне» и 10 раз выигрывал с разными юношескими командами титул. Потом были какие-то зигзаги, но он знает нашу страну. И надо сказать, что Личка консультировался с ним в тот сезон, когда мы должны были стать чемпионами. Посмотрите, что он делает в этом году и что делал в «Барселоне». Сойти с ума. Сейчас он тренирует в Анголе, не проиграли ни одного матча. Кстати, Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Я бы его, конечно, рекомендовал, — сказал Добровинский «СЭ».

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

26

  • Топотун

    Евреи рулят в моське !

    18.11.2025

  • Millwall82

    мошенников уже печатают, дальше будут мелстрои и барановские?) У этого типа больше связей с криминалом, чем у японской якудзы.

    18.11.2025

  • курганец

    Одна девочка = одно вью.

    18.11.2025

  • Belousov

    Ну пусть и назначит Артигу в Динамо Хайфа, в чем проблема-то?

    18.11.2025

  • александр н мах

    добровинский уже и по футболу авторитет? чувак разносторонний...

    18.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    А уборщица с базы в Новогорске предложила Гвардиолу и еще бог знает кого… СЭ, с ума сошли что ли…

    18.11.2025

  • ОstWa11

    Известный адвокат и болельщик - заодно посоветуйте руковдство поменять, ведь они не разбираются в футболе, другое дело "Известный адвокат и болельщик" :rofl:

    18.11.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    18.11.2025

  • Porco Rosso

    Не будет Валеры в "Спартаке".

    18.11.2025

  • Porco Rosso

    Кто у этого проходимца ещё мнение спрашивает?

    18.11.2025

  • alexb2025personal

    А примут ли болельщики Динамо весьма среднего тренера, который тренировал два фарма Спартака?

    18.11.2025

  • shpasic

    кто платит, того и публикуют

    18.11.2025

  • Valery Petrukhin

    У нас уже адвокаты спортивными директорами стали подрабатывать. Видать ефремовских денег не хватает.

    18.11.2025

  • За спорт!

    А может меня, я имею ввиду себя?

    18.11.2025

  • пущай лучше своими адвокатскими делами занимается... советчик блин нашелся...

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Этот прощелыга куда лезет!

    18.11.2025

  • СЕРХИО76

    Ну да Кубок Африканских чемпионов — очень сложная штука. Прямо уровень "Динамо"!

    18.11.2025

  • Pol Pol

    И кто туда тока не лезет ... и адвокаты и ... прокуроры. Весь свинарник тама .... в рассейском футболе ! И каждая свиня, хотит своего жёлудя урвать !

    18.11.2025

  • RSMsouth

    Давайте честно : Валера уже в Спартаке , поэтому и гробил армейцев в Сборной .

    18.11.2025

  • Иван

    да легко. собери команду и назначь его туда

    18.11.2025

  • h r

  • genosin

    Только безумец будет брать интервью у этого персонажа! Лучше бы не про Динамо спрашивал, а почем девочки с ним на трибуне.

    18.11.2025

  • Nik

    а может тебя?

    18.11.2025

  • Kimi_

    Надо спросить у жены Юрана, кого она бы хотела видеть тренером Динамо.

    18.11.2025

  • sb1006

    А почему только мнение адвоката опубликовано ? Микеле Антонов, у "Динамо" тысячи болельщиков. Это ж клондайк материала к публикации! Безбедная старость обеспечена.

    18.11.2025

  • Gordon

    А кого бы Алёна Апина порекомендовала? :)))

    18.11.2025

    Марцел Личка
    Ролан Гусев
    Сергей Игнашевич
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
    Франк Артига
