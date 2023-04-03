Барбоза: «Если Дзюба продолжит так же забивать, он будет очень востребован в Европе»

Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» оценил результативность нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после его возвращения в РПЛ.

«Дзюба, как и любой хороший нападающий, может играть, где он хочет. Естественно, при такой результативности спрос в Европе на него будет расти. Он известен всем как прекрасный форвард. Если Артем продолжит делать то, что делает, он будет очень востребован в Европе», — сказал Барбоза «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.