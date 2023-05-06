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РПЛ

6 мая, 23:15

Агент Сафонов: «Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил бы»

Галина Глазко
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Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре московского «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:0).

«Мне не нравится выступление «Динамо» в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы «Динамо» и «Химки» поменялись футболками, никто и не заметил. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сама игра мне не понравилась», — приводит слова Сафона «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке — 17 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005113704_safonov_pomenyaysya_dinamo_i_himki_futbolkami_nikto_byi_ne_zametil
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
Алексей Сафонов
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