Агент Сафонов: «У Тюкавина настрой только один — выходить и приносить пользу своей команде»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

«У Тюкавина настрой только один — выходить на поле и приносить пользу своей команде. Игра «Динамо» в матче с «Химками» не понравилась, это понято. Сколько ему дают игрового времени, столько он и играет, эта проблема продолжается весь сезон. Про атмосферу в команде я не спрашиваю у него. Некорректно обсуждать чужие отношения, я в эти дела не лезу», — приводит слова Сафонова портал Metaratings.ru.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с московской командой рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент «Динамо» с 39 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России.