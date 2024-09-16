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Известный комик Абрамов назвал понятной негативную реакцию фанатов на переход Соболева в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов в комментарии «СЭ» оценил переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

Ранее, 11 сентября, фанаты «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку в адрес Соболева.

«Реакция фанатов абсолютно понятна. Так всегда было. Из «Спартака» в «Зенит», из «Зенита» в «Спартак», из ЦСКА в «Спартак». Это всегда сопровождается... Редко какой-либо трансфер между этими клубами обходился без таких моментов. За это мы и любим такой горячий вид спорта», — сказал Абрамов «СЭ».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа 2024 года. Форвард подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года с опцией продления еще на год.

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