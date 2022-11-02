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Сегодня, 12:05

Губерниев: «Черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о словах Миодрага Божовича, что немецкие специалисты разрушили «Локомотив».

«А вот здесь знаменитый тренер по плаванию Божович абсолютно прав. И тут же проблема не в немцах, а в тех, кто их приглашал в «Локомотив». И вот с них нужно спрашивать. Получается так: черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния, а разгребать будет Нагорных», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Божович в интервью «РБ» высказался о проблемах в московском «Локомотиве».

«Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-russkie-boleyut-za-nemtsev-kotory-e-vas/

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