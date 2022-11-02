Губерниев: «Черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о словах Миодрага Божовича, что немецкие специалисты разрушили «Локомотив».
«А вот здесь знаменитый тренер по плаванию Божович абсолютно прав. И тут же проблема не в немцах, а в тех, кто их приглашал в «Локомотив». И вот с них нужно спрашивать. Получается так: черт-те что происходит с «Локомотивом». Плутник довел команду до чудовищного состояния, а разгребать будет Нагорных», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее Божович в интервью «РБ» высказался о проблемах в московском «Локомотиве».
«Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования